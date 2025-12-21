Ритуалы в день зимнего солнцестояния / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

На протяжении многих веков люди придавали особое значение дням, когда природа изменяет свой ритм. Один из таких моментов — зимнее солнцестояние. Именно 21 декабря 2025 года световой день будет самым коротким, а ночь — самой длинной. В народных традициях и современных духовных практиках этот день считается символической точкой перезагрузки: завершением старого цикла и началом нового. Считается, что правильное настроение и простые действия в этот день помогают заложить основу для здоровья, финансовой стабильности и спокойствия на будущий год.

21 декабря 2025 года — самый главный день года: что стоит сделать для обновления жизни

Почему этот день считается особенным? Зимнее солнцестояние символизирует момент, когда тьма достигает своего пика, после чего свет начинает постепенно возвращаться. Во многих культурах это трактовали как:

завершение сложного жизненного периода;

очищение от накопленного бремени;

закладка намерений на будущее;

начало внутреннего возрождения.

Именно поэтому этот день часто используются для итогов и сознательных решений.

Реклама