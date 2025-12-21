Хватит ли света зимой: эксперт дала прогноз

Свет

Реклама

В Украинепродолжается восстановление энергетической системы после российских ударов, однако для полной стабилизации нужно время.

Об этом сообщила генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко в комментарии журналистке Новини.LIVE.

По ее словам, представители ключевых энергетических компаний и профильного министерства подтверждают положительную динамику в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Реклама

«Восстановление идет, и мы сегодня имели много спикеров — и из „Укргидроэнерго“, и из „Укрэнерго“, и из Министерства энергетики, которые подтверждают, что мы восстанавливаемся. У нас сейчас втрое больший резерв оборудования, чем было запланировано в 2022 году. Да, у нас есть резервы для восстановления, но нам нужно время», — отметила Лапенко.

Она также отметила, что темпы восстановления напрямую зависят от ситуации с безопасностью и погодных условий. В частности, в случае новых ударов или резкого похолодания нагрузка на энергосистему будет расти.

«Если не будет ударов, мы сможем восстанавливаться быстрее. Но впереди морозы, а они всегда повышают потребление. Поэтому баланс выглядит так: мы восстанавливаемся, но из-за роста потребления в холодную погоду ситуация может оставаться на нынешнем уровне. Это сценарий, который я бы даже назвала оптимистичным», — подытожила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия может оставить без электричества любой украинский город, если нанесет концентрированный удар, даже несмотря на работу ПВО.