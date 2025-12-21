Личный бюджет на 2026 год: как сформировать, что учесть

© Credits

Как это сделать правильно рассказала ментор по финансовому мышлению Лена Шепель.

С чего начать?

Первый шаг на пути формирования бюджета — учет и анализ ежемесячных доходов и расходов. Это нужно для того, чтобы получить четкую картину того, сколько вы действительно зарабатываете и на что преимущественно тратите деньги. В течение двух месяцев фиксируйте в электронной таблице Excel (это самый удобный вариант) каждую покупку и каждую заработанную гривну. Чтобы не сойти с дистанции раньше времени, ведь делать заметки довольно скучно — запаситесь терпением. Полученные результаты могут вас очень удивить.

«Когда 8 лет назад я впервые формировала годовой бюджет своей семьи и подсчитала сколько денег мы тратим на кофе — была откровенно шокирована, — признается Шепель, — Мы с мужем заходили в любимую кофейню трижды в день, потому что любим настоящий черный кофе, и за месяц по кофе выходил солидный чек. Без аналитики эта категория расходов была просто незаметной. Чтобы уменьшить расходы, мы приобрели кофемашину и чаще стали пить кофе дома. За 4 месяца кофемашина полностью окупилась. Добавлю, что в формулировании личный бюджет на год — ключевое слово „личный“. Нам удалось уменьшить расходы на кофе, для вас это могут стать книги, косметика или сладости. Лично я делаю подобный учет расходов раз в три месяца. И с каждым разом это делать намного проще».

Три важные категории

После учета и анализа доходов и расходов, можно начинать формировать бюджет на год. Универсальной формулы планирования бюджета не существует, потому что на старте у каждого разные условия: кто-то имеет собственное жилье, а кто-то платит аренду; кто-то закладывает средства на топливо для автомобиля, а кому-то нужно ежемесячно покупать транспортную карту. Но каждый бюджет должен строиться на четырех столпах: доходах, расходах, долгах и сбережениях. Причем основной акцент делается именно на расходах.

Расходы делятся на три категории: базовые, желаемые и импульсивные.

Базовые касаются нашего выживания — это питание, лечение, оплата жилья. Проще говоря, это средства, которые нужно тратить ежемесячно при любых обстоятельствах.

Желанные расходы отвечают в нашей жизни за приятные эмоции. Это тот самый кофе в любимом кафе, виниловые пластинки, если вы меломан, одежда и косметические процедуры. То есть все, что дарит вам радость.

И третья категория, которая часто заставляет нас выходить за рамки бюджета — импульсивные расходы. Это незапланированные покупки во время шопинга, распродаж и различных акций, когда мы тратим деньги, потому что нам кажется, что мы экономим. Бороться с импульсивным желанием купить книгу или помаду, которая вам понравилась в моменте — бесполезно. Лучше выделить для подобных покупок конкретную сумму, которая не сделает вас банкротом.

А если есть долги?

Если у вас есть долги или кредиты — они попадают в категорию базовых расходов. Вообще же на каждую из перечисленных категорий нужно ежемесячно выделять определенную сумму денег из доходов. При этом следить, чтобы доходная часть бюджета покрывала расходную. Когда вы понимаете, сколько вам нужно на базовые, желаемые, импульсивные расходы и закрытие возможных долгов, вам станет понятно, сколько у вас осталось свободных денег для формирования фонда спокойствия, который также имеет название «финансовая подушка безопасности».

«Существует классическая схема распределения персонального бюджета на 50×30×20, но лично я считаю эту модель несовершенной, — уверяет ментор. — Вам нужно найти свою формулу, потому что на желаемые вещи вы можете тратить 40%, а базовые потребности будут укладываться в 30%. Все это очень индивидуально. Ищите модель, которая лучше всего подходит вам».

Позаботьтесь о фонде спокойствия

5-10% от ежемесячных доходов стоит экономить и хранить в фонде спокойствия и фонде достижения финансовых целей. Вы можете придумать для них название, которое вам больше импонирует: «Фонд несокрушимости», «Жизнь без форс-мажоров» и прочее.

Фонд спокойствия нужен для решения форс-мажорных ситуаций, которые бывают в жизни каждого человека: это срочный ремонт авто, поход к стоматологу, покупка нового смартфона, потому что разбили старый.

Фонд для достижения финансовых целей — это средства на летний отпуск, ремонт в квартире, какую-то желанную покупку. Лучше выбрать одну долгосрочную финансовую цель, на которую надо собирать не менее 12 месяцев (это может быть путешествие за границу, покупка автомобиля и т.д.) и 1-2 краткосрочные цели. Дело в том, что мозгу человека трудно сосредоточиться на более чем трех целях одновременно. Если же вы быстро достигнете кратковременной цели, можете заменить ее на новую. Еще один важный совет: деньги в фонде покоя должны храниться отдельно от денег из фонда финансовых целей. Фонд покоя должен быть нетронутым, чтобы в любой непростой ситуации вы знали: в вашем бюджете есть средства, чтобы решить проблему.

Финансовый план не обязательно должен сбыться за год на 100 процентов. Возможно вы не сможете достичь всех поставленных целей — это нормально. Но что вы точно получите, так это финансовый ориентир и ощущение того, что именно вы управляете собственными деньгами.