6 напитков, которые не стоит пить натощак: полезные советы

6 напитков, которые не стоит пить натощак / © Associated Press

Некоторые напитки на пустой желудок могут «разозлить» ваш живот и вызвать неприятные симптомы. Издание Real Simple рассказало о рекомендациях диетологов и нутрициологов, что касается опасного утреннего напитка, чтобы вы знали, что лучше отложить на употребление после завтрака.

Черный кофе

Кофе / © Credits

Кофе — любимый ритуал многих, он бодрит, улучшает концентрацию и даже защищает от некоторых заболеваний, но на пустой желудок черный кофе может быть проблемой.

Кофеин и хлорогеновые кислоты стимулируют выработку желудочного сока, что может раздражать слизистую и привести к изжоге, кислотному рефлюксу, тревожности, дрожи и учащенному сердцебиению.

Что делать: добавьте немного молока или растительного напитка, или съешьте банан, йогурт или тост перед кофе. Можно начать с половины чашки или выбрать безкофеиновую версию.

Чаи с кофеином

чай / © Associated Press

Чай не безопаснее кофе на пустой желудок. Кофеин стимулирует выработку желудочной кислоты, а это может вызвать тошноту, спазмы и изжогу.

Совет: дайте чаю остыть, избегайте слишком крепкого настоя, а перед чаем съешьте что-то белковое или жирное, например, яйцо, йогурт или цельнозерновой тост.

Газированные напитки

Газированные напитки / © Credits

Шипение когда открываете банку — это ASMR для ушей, но желудок такое не оценит. Газированные напитки создают газ, который поднимается вверх вместе с желудочной кислотой, вызывает изжогу, вздутие и отрыжку.

Решение: пейте такие напитки после еды, если очень хочется, маленькими глотками и оставайтесь в вертикальном положении минимум 30 мин.

Цитрусовые соки

Апельсиновый сок / © Credits

Апельсиновый, грейпфрутовый или лимонный соки богаты витамином C, но содержат много кислоты и сахара. Это может раздражать желудок, вызвать изжогу, спазмы и тошноту, а резкий подъем сахара — резкий спад энергии.

Решение: съешьте белок или клетчатку, например, яйцо, орехи или йогурт, перед соком или сделайте смузи, чтобы облегчить пищеварение.

Энергетические напитки

Энергетические напитки / © Associated Press

Высокое содержание кофеина и сахара в таких напитках быстро поднимает уровень глюкозы, а на пустой желудок это может вызвать тошноту и раздражение. Также в составе часто есть таурин, гуарана и ниацин, которые усиливают дискомфорт.

Решение: всегда сочетайте с белковым перекусом, например, орехами, сыром, яйцами и йогуртом.

Алкоголь

вино / © Associated Press

Кровавая Мэри натощак — плохая идея. Алкоголь быстро всасывается через слизистую желудка и раздражает его. Кроме того, он может снижать уровень сахара в крови и вызывать слабость и головокружение.

Решение: перед алкоголем обязательно перекусите белками, овощами и цельнозерновыми продуктами. Выбирайте напитки с меньшим содержанием алкоголя и пейте воду между бокалами.

Ваш желудок — нежное дело, особенно натощак. Чтобы избежать изжоги, тошноты и резких скачков энергии:

начните день с легкой закуски;

выбирайте напитки после или вместе с едой;

при необходимости уменьшайте кислотность и кофеин.

Так вы сможете наслаждаться любимым кофе или соком без неприятных сюрпризов.