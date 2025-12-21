ТСН в социальных сетях

Взрыв в квартире в Суммах: ребенок оказался в больнице из-за опасных игр с боеприпасом

11-летний парень попал в больницу после того, как в его руках сдетонировал пыл от гранаты.

Место взрыва в квартире в Сумах

У ребенка в руках сдетонировал пыл от гранаты / © Государственное бюро расследований

В Сумах 11-летний мальчик получил ранение и попал в больницу в результате детонации страсти от гранаты , который принес в квартиру сожитель его матери.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок. По данным следствия, мальчик нашел дома боеприпас, оставленный без присмотра взрослых.

Как это произошло

Взрывоопасный предмет в квартиру принес сожитель матери потерпевшего, проходящего службу в армии.

Пока взрослых не было рядом, 11-летний парень взял в руки пыл от гранаты. Детское любопытство привело к беде: ребенок выдернул кольцо, после чего раздался взрыв.

Состояние ребенка и находки следователей

Мальчика срочно госпитализировали. Медикам удалось стабилизировать его состояние, в настоящее время жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили целый арсенал: кроме сдетонировавшего пыла в квартире нашли другие патроны и взрывоопасные предметы .

ДБР осуществляет досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с взрывными предметами / © Государственное бюро расследований

Ответственность

ДБР уже начало досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с взрывными предметами (ч. 1 ст. 414 УК).

Следователи устанавливают, как и зачем военный принес боеприпасы в жилое помещение, где проживают гражданские люди и дети.

Напомним, в Днепре мужчина взорвал гранату в подъезде многоэтажки. В результате взрыва были повреждены стены и двери в доме, люди, к счастью, не пострадали.

