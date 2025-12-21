ТСН в социальных сетях

У Путина сделали заявление о трехсторонней встрече

Ушаков сказал, что пока не обсуждается и не планируется трехформатная встреча.

Анастасия Павленко
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается.

Об этом заявил Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам.

«Положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план урегулирования, мешают достижению долгосрочного мира», — добавил он.

Ранее стало известно, что переговоры между российской и американской сторонами в Майами продлятся, к ним может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио. Встречи по миру в Майами продлятся также в воскресенье, 21 декабря.

Отметим, что переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала «конструктивными». Посланец президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил в комментариях медиа, что они «начались раньше» и продлятся на следующий день. Об этом он рассказал после встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

