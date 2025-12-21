- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
У Путіна зробили заяву про тристоронню зустріч
Ушаков сказав, що наразі не обговорюється та не планується трьохформатна зустріч.
Можлива тристороння зустріч Росії, США та України зараз не опрацьовується.
Про це заявив Юрій Ушаков, помічник президента Росії Володимира Путіна з зовнішньополітичних питань.
«Положення, які Київ та Європа намагаються внести до плану врегулювання, заважають досягненню довгострокового світу», — додав він.
Раніше стало відомо, що переговори між російською та американською сторонами у Маямі триватимуть, до них може приєднатися державний секретар США Марко Рубіо. Зустрічі щодо миру у Маямі триватимуть також у неділю, 21 грудня.
Зазначимо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними». Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив у коментарях медіа, що вони «почалися раніше» і триватимуть наступного дня. Про це він розповів після зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.