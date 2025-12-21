ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
1 хв

У Путіна зробили заяву про тристоронню зустріч

Ушаков сказав, що наразі не обговорюється та не планується трьохформатна зустріч.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Юрій Ушаков

Юрій Ушаков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Можлива тристороння зустріч Росії, США та України зараз не опрацьовується.

Про це заявив Юрій Ушаков, помічник президента Росії Володимира Путіна з зовнішньополітичних питань.

«Положення, які Київ та Європа намагаються внести до плану врегулювання, заважають досягненню довгострокового світу», — додав він.

Раніше стало відомо, що переговори між російською та американською сторонами у Маямі триватимуть, до них може приєднатися державний секретар США Марко Рубіо. Зустрічі щодо миру у Маямі триватимуть також у неділю, 21 грудня.

Зазначимо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними». Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив у коментарях медіа, що вони «почалися раніше» і триватимуть наступного дня. Про це він розповів після зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

Дата публікації
Кількість переглядів
310
