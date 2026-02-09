Солнечное затмение 17 февраля 2026: что обязательно сделать, а что категорически запрещено в этот день

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Солнечное затмение 17 февраля 2026 года считается особым астрологическим моментом, когда многие люди стремятся использовать его для внутренних перемен и переосмысления жизни.

Солнечное затмение 17 февраля 2026 года: особенности дня

Солнечные затмения в астрологической традиции связывают с перезагрузкой, завершением старых циклов и запуском новых сценариев. Это момент, когда подсознательные процессы активизируются, а скрытое может становиться очевидным.

Период за несколько дней до и после затемнения часто называют коридором изменений: в это время люди острее реагируют на события, эмоции могут колебаться, а интуиция усиливаться.

Что следует сделать в день затемнения

1. Подвести итоги

Благоприятное время для анализа своей жизни: целей, отношений, работы, финансов. Полезно честно ответить себе, что уже отжило.

2. Практики очищения

Хорошо подходят уборка, расхламление, символическое прощание со старыми вещами, записывание и отпуск образов.

3. Тихая рефлексия

Медитации, молитва, дневник, работа с намерениями на будущее – все это помогает использовать энергию затемнения осознанно.

4. Забота о себе

Режим сна, легкая еда, спокойные прогулки, уменьшение информационного шума.

5. Наблюдение за знаками

В этот день люди часто подмечают символические подсказки, сны или случайные совпадения, которые наталкивают на важные решения.

Что категорически не рекомендуют делать

1. Начинать большие проекты

Новые дела, бизнесы или карьерные шаги лучше отложить на несколько дней.

2. Принимать импульсивные решения

Эмоциональный фон может быть нестабильным, поэтому риск ошибок растет.

3. Конфликтировать и выяснять отношения

Ссоры, разрывы и ультиматумы в день затемнения часто имеют затяжные последствия.

4. Перегружать себя

Чрезмерная активность, стресс и спешка могут истощать.

5. Игнорировать внутреннее состояние

Если появляется усталость или тревога, следует замедлиться.

Кому следует быть особенно внимательными

Чувствительные люди, переживающие период перемен, или стоящие перед важными жизненными выборами, могут ощущать влияние затемнения сильнее. В такие дни полезно сохранять осознанность и не подвергаться драматизации.

Солнечное затмение – это не «опасный день», а скорее точка внутренней перезагрузки. Если провести его спокойно, в рефлексии и заботе о себе можно заложить основу для позитивных изменений в будущем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.