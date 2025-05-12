Цветочное полнолуние 12 мая: самые популярные приметы и предрассудки

Цветочное полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

Цветочное полнолуние 12 мая 2025 года — это не просто астрономическое явление, но еще и момент, который на протяжении веков обрастает предрассудками, приметами и магическими верованиями. В народной традиции майское полнолуние всегда считалось особым: оно связано с расцветом природы, чувственностью и женской энергией.

Вот некоторые из самых популярных предрассудков и примет дошедших до нас:

Нельзя стричь волосы или ногти — считается, что вместе с ними можно срезать свою энергию, красоту и удачу.

Плохо стирать или убирать в полную Луну — есть поверье, что можно вымыть счастье или навлечь потери.

Если в ночь цветочной полнолуния загадать желание, держа цветок в руках, оно сбудется до конца весны.

Промыть лицо росой ранним утром после полнолуния — до красоты, омоложения и чистой энергии.

Не оставлять зеркала напротив кровати — считается, что Луна "вытягивает" энергию из-за отражения.

Если увидеть в полную Луну белый цветок, расцветший впервые — это знак перемен или рождение новой идеи.

Сны на цветочное полнолуние считаются пророческими, особенно если у них есть вода, цветы или птицы.

Все это часть культурной памяти, где полнолуние ассоциируется не только с небом, но и с сердцем, мечтами, женской интуицией и силой природы.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают .