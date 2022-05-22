Абсурдность тезиса о "денацификации": РФ привлекает к войне против Украины неонацистов

Абсурдность тезиса о "денацификации": РФ привлекает к войне против Украины неонацистов

В рядах РФ против Украины воюют неонацисты, что доводит до абсурда тезис Путина о "денацификации".

Москва привлекла российских неонацистов и правых экстремистов к войне с Украиной, хотя Путин оправдывает свою агрессию "денацификацией".

Об этом пишет германское Spiegel со ссылкой на Федеральную разведывательную службу Германии (BND).

По информации немецкой разведки, в Украине воюют как минимум две российские группировки с правоэкстремистскими и неонацистскими настроениями: "Русский имперский легион" и "Русич".

Кроме того, Кремль использует по крайней мере одно "правоэкстремистское лицо" в своих целях, но о ком идет речь, издание не уточняет.

"Сотрудничество с этими группировками доводит до абсурда якобы причину войны — так называемую "денацификацию" Украины", — отмечают аналитики немецкой внешней разведки.

В документе отсутствует информация о количестве бойцов правых экстремистов. Однако группировки и подразделения названы.

"Русский имперский легион"

"Русский имперский легион" — военизированное подразделение правой экстремистской организации "Русское имперское движение". Боевики этой организации принимали участие в войне на Донбассе в 2014-2015 годах.

Через день после начала полномасштабного военного вторжения России руководитель РИЛ Денис Гариев написал в своем телеграмм-канале: "Несомненно, речь идет о ликвидации сепаратистского образования под названием Украина".

После того как в начале марта Гариев призвал "легионеров" набраться терпения, вскоре РИЛ объявил о своем решении вступить в боевые действия. Согласно документу германской разведки, вербовались преимущественно людей с военным опытом и выпускники собственного учебного центра организации "Партизан" в Санкт-Петербурге.

"Непонятно, было ли это решение принято по просьбе или по консультации с руководством России", — продолжают аналитики BND.

Как сообщает BND, заместитель Гариева Денис Некрасов погиб во время боевых действий в Украине. Сам Гариев был ранен, еще не менее двух правых экстремистов получили тяжелые ранения.

"Русич"

Также в боевых действиях участвует и группировка "Русич". Ему приписывают сотрудничество с пресловутой ППК "Вагнер". Боевики "Русича" также воевали на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Согласно сообщению BND, "Русич" с тех пор была известна своей особой жестокостью. Она имела репутацию никогда не брать пленных. Части подразделения, вероятно, тоже воевали в Сирии.

В частности, один из двух основателей "Русича" Алексей Мильчаков считается садистом, поскольку убил щенка и показал это в соцсетях". Мильчаков известен своими нацистскими взглядами.

Ранее в ГУР сообщили, что в Беларуси начали хоронить наемников российских частных военных компаний, погибших в войне в Украине.

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