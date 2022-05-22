Абсурдність тези про "денацифікацію" РФ залучає до війни проти України неонацистів

Абсурдність тези про "денацифікацію" РФ залучає до війни проти України неонацистів

У лавах РФ проти України воюють неонацисти, що доводить до абсурду тезу Путіна про "денацифікацію".

Москва залучила російських неонацистів і правих екстремістів до війни з Україною, хоча Путін виправдовує свою агресію "денацифікацією".

Про це пише німецьке Spiegel з посиланням на Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND).

За інформацією німецькою розвідки, в Україні воюють як мінімум два російські угруповання з правоекстремістськими та неонацистськими настроями: "Російський імперський легіон" та "Русич".

Крім того, Кремль використовує принаймні одну "правоекстремістську особу" в своїх цілях, але пр кого йжеться, видання не уточнює.

"Співпраця з цими угрупованнями доводить до абсурду нібито причину війни — так звану "денацифікацію" України", — зазначають аналітики німецької зовнішньої розвідки.

У документі немає інформації про кількість бійців правих екстремістів. Однак угруповання та підрозділи названі.

"Російська імперський легіон"

"Російський імперський легіон" — воєнізований підрозділ правої екстремістської організації "Російський імперський рух". Бойовики цієї організації брали участь у війні на Донбасі у 2014—2015 роках.

За день після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії керівник РІЛ Денис Гарієв написав у своєму телеграм-каналі: "Безсумнівно, йдеться про ліквідацію сепаратистського утворення під назвою Україна".

Після того, як на початку березня Гарієв закликав "легіонерів" набратися терпіння, невдовзі РІЛ оголосив про своє рішення вступити в бойові дії. Згідно з документом німецької розвідки, вербувалися переважно люди з військовим досвідом і випускники власного навчального центру організації "Партизан" у Санкт-Петербурзі.

"Незрозуміло, чи це рішення було ухвалене на прохання чи за консультацією з керівництвом Росії", — продовжують аналітики BND.

Як повідомляє BND, заступник Гарієва Денис Некрасов загинув під час бойових дій в Україні. Сам Гарієв був поранений, ще щонайменше двоє правих екстремістів отримали важкі поранення.

"Русич"

Також у бойових дій бере участь і угруповання "Русич". Йому приписують співпрацю з горезвісною ПВК "Вагнер". Бойовики "Русича" також воювали на Донбасі у 2014 та 2015 роках.

Згідно з повідомленням BND, "Русич" відтоді була відома своєю особливою жорстокістю. Вона мала репутацію ніколи не брати полонених. Частини підрозділу, ймовірно, також воювали у Сирії.

Зокрема, один із двох засновників "Русича" Олексій Мільчаков вважається садистом, оскільки убив цуценя і показав це у соцмережах". Мільчаков відомий своїми нацистськими поглядами.

Раніше у ГУР повідомили, що у Білорусі почали ховати найманців російських приватних військових компаній, які загинули у війні в Україні.

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