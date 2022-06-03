Арестович назвал последствия войны, которые придется "расхлебывать" десятилетиями

По информации советника главы ОПУ, на территории РФ находится около 1,5 млн украинцев, которых заставили покинуть родную землю.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в течение десятилетий после окончания войны придется решать проблему с вынужденными переселенцами в РФ, которых забирали туда против их воли.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником и блоггером Марком Фейгиным.

“Последствия этой войны мы будем расхлебывать десятилетиями – разобщенные семьи, вывезенные дети. Дети, которым просто присвоили российское гражданство, не спрашивая ни родственников, ни их самих”, — подчеркнул он.

По данным Арестовича, около полутора миллионов человек сейчас находятся в РФ, включая тех, кого насильственно вывозили или заставляли покидать территорию Украины. "То, что это сотни тысяч — можно сказать точно", — сказал он.

Напомним, министерство иностранных дел Украины вместе с Министерством цифровой трансформации нарабатывают решение, которое позволит принудительно вывезенным в Российскую Федерацию украинцам получить удостоверения в иностранных консульствах на территории РФ.

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