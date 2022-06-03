"Придется привыкать": Зеленский прокомментировал последствия нефтяного эмбарго для России

Украинский президент уверен, что болезненное сокращение доходов страны-агрессора от продажи нефти станет неизбежным следствием ее войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский одной из главных добрых новостей четверга, 2 июня, назвал введение шестого пакета санкции ЕС против РФ.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.

По его словам, Европейский союз постепенно двигается к внедрению шестого санкционного пакета. "Если откровенно, это дается очень сложно, поскольку смысл этого санкционного пакета, прежде всего, в нефти", — отметил Зеленский.

Президент также отметил, что не только ЕС, но и целый мир отказывается от российской нефти, а те страны, которые добывают гораздо более качественную и более легкую нефть, готовятся заместить российские поставки.

"Поэтому на этом направлении для государства-агрессора минусуются огромные суммы. Конечно, Россия пытается противодействовать. Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не желает отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника – для российского государства”, — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, по сообщениям СМИ, в четверг, 2 июня, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который, в частности, вошел частичный запрет на импорт нефти из РФ.

ЕС готовит нефтяное эмбарго и повышение налогов на энергоносители из РФ

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