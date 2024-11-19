Атака на Харьков: выросло количество раненых, детали от ОВА

Возраст самого молодого из пострадавших мужчин – 18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В результате атаки по Харькову 19 ноября количество пострадавших возросло до 12. На месте "прилета" работают профильные службы.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
"По состоянию на данный момент известно о 10 пострадавших: 9 мужчинах и 1 женщине. Женщина с острой реакцией на стресс", – говорится в заявлении.
В то же время Терехов заявил: "Продолжает расти количество пострадавших в результате последнего вражеского обстрела – теперь их 12".
В общей сложности были госпитализированы четыре человека.
Глава ОВА добавил, что возраст самого младшего из пострадавших мужчин – 18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
На месте работают профильные службы.
Напомним, РФ ударила по Харькову 19 ноября, в результате чего было сначала известно о девяти пострадавших.
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