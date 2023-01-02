"Бавовна" в Воронеже: в соцсетях сообщают о взрывах в районе аэродрома Балтимор

В России снова произошла чрезвычайная ситуация на аэродроме.
"Бавовна" произошла со стороны военного аэродрома Балтимор, где находится боевая авиация РФ.
Об этом сообщают россияне в социальных сетях.
«Мгновенная карма в действии», – так комментируют инцидент в украинских пабликах.
Между тем, в воронежских чатах пишут, что взрывы произошли в районе аэродрома Балтимор, где базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.
Информация требует подтверждения.
Официальных сообщений о взрывах нет.
В городе якобы идет воздушная тревога.
Балтимор — это военный аэродром в Воронеже. Прежнее название: Воронеж-Б. Аэродром основан в 1930-х годах.
Взрывы на аэродроме "Энгельс": что известно
Это уже не первый инцидент на российском аэродроме. Первая атака в Энгельсе произошла в понедельник, 5 декабря. Тогда повреждения получили два ракетоносца Ту-95. Кроме того, в результате удара по базе также погибли трое российских военных.
А уже 26 декабря 2022 года в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны России, в результате удара погибли трое российских военных, но техника якобы не пострадала. Есть информация, что погибли 17 военных и были повреждены несколько истребителей.
29 декабря снова сообщали о взрывах на этом аэродроме. По информации кафиров, сработала российская система ПВО.
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