Атаки на российский аэродром в Энгельсе: сколько бомбардировщиков осталось на авиабазе (снимки)

Российская авиабаза "Энгельс" после двух последних атак 26 и 29 декабря не потерпела разрушений.

Российская Федерация из-за постоянных атак сократила активность авиации на авиабазе в Энгельсе. За месяц этот аэродром был атакован дронами трижды, а через неделю — дважды.

Об этом The Drive, которое также опубликовало снимки The War Zone российской авиабазы.

Судя по фотографиям, российская авиабаза "Энгельс" после двух последних атак 26 и 29 декабря 2022 года не разрушилась. Впрочем, уменьшилось количество бомбардировщиков. После ударов РФ передислоцировала часть из них на другие аэродромы.

"Новые спутниковые снимки авиабазы Энгельс, расположенной в глубине России, от 29 декабря показывают, что неоднократные украинские попытки нанести удар по авиабазе, а также наступление холодных погодных условий, похоже, привели к значительному снижению активности. Присутствуют 11 бомбардировщиков, что меньше по сравнению с 2 и 29 ноября", — говорится в сообщении.

ФОТО: PLANET LABS

Кроме того, авторы статьи заметят, что на авиабазе остались пять Ту-95 "Медведей" и два бомбардировщика Ту-160 Blackjack.

"Никаких явных повреждений не наблюдается после возможных украинских атак на базу 26 и 29 декабря, но, уменьшая присутствие самолетов и устанавливая новые защитные барьеры, Россия, похоже, пытается смягчить постоянную угрозу для своих бомбардировщиков на базе ", — информирует издание.

Взрывы на аэродроме "Энгельс": что известно

Первая атака в Энгельсе произошла в понедельник, 5 декабря. Тогда на авиабазе были повреждены два ракетоносца Ту-95. Кроме того, в результате удара по базе также погибли трое российских военных.

26 декабря в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны РФ, в результате удара погибли трое российских военных, но техника якобы не пострадала. В то же время Александр Невзоров сообщал, что погибли 17 военных и были повреждены несколько истребителей.

29 декабря снова сообщали о взрывах на этом аэродроме. По информации оккупантов, сработала российская система ПВО.

"Хлопок" на аэродроме в Энгельсе, ад под Бахмутом и проблемы армии РФ | Александр Коваленко

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