Беларусь не планирует отправлять свои войска в Украину – Пентагон

Беларусь не планирует отправлять свои войска в Украину – Пентагон

Белорусские войска не готовятся воевать в Украине.

В США нет данных, что Беларусь планирует отправить или готовится отправить войска для участия в войне России против Украины.

Об этом заявили в Пентагоне.

"Нет признаков того, что они (белорусские войска – ред.) участвовали или готовятся участвовать в боях в Украине", — говорится в сообщении, пишет газета Stars and Stripes.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед.

Боевых бронированных машин – 939 ед.,

артиллерийских систем –105 ед.,

РСЗО — 50 ед.,

средства ПВО – 18 ед.,

самолетов – 33 ед. (уточняется),

вертолетов – 37 ед.,

автомобильной техники – 404 ед.,

легкие скоростные катера — 2 ед.,

цистерн из ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: