Битва за Соледар продолжается, РФ наступает на двух направлениях: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.
Российские оккупанты в течение этих суток нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара. Захватчики совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 11 января.
Генштаб напоминает, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Бахмут и Соледар
Россияне, несмотря ни на что, пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль Соледар и пути снабжения наших подразделений. Оккупанты несут большие потери, но бои продолжаются.
Также безуспешные наступательные действия россияне ведут на Авдеевском направлении.
Угроза из Беларуси
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Беларусь и дальше предоставляет свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Другие направления
Вместе с тем, оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.
- На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняется.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях огневому воздействию подверглись районы Нововасильевки и Волковки Сумской области, а также сел Гурьев Казачок, Стрелеча, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.
- На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестово, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.
- На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавни на Запорожье.
Херсонщина
На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.
В населенных пунктах оккупированной территории Херсонской области захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.
Ответные удары ВСУ
Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных беспилотника, тип которых уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.
Что в оккупации
Медицинские учреждения в оккупированных населенных пунктах переполнены ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.
Мобилизация в РФ
По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ РФ от 9 января этого года ввела в действие приказ об ограничениях по выезду за границу граждан, пригодных к военной службе.
Ранее украинские защитники рассказывали о ситуации в Соледаре, который непрерывно атакуют российские захватчики.