Битва за Соледар продолжается, РФ наступает на двух направлениях: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты в течение этих суток нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара. Захватчики совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 11 января.

Генштаб напоминает, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Бахмут и Соледар

Россияне, несмотря ни на что, пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль Соледар и пути снабжения наших подразделений. Оккупанты несут большие потери, но бои продолжаются.

Также безуспешные наступательные действия россияне ведут на Авдеевском направлении.

Угроза из Беларуси

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Беларусь и дальше предоставляет свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Другие направления

Вместе с тем, оккупанты не прекращают обстрелов позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском обороняется.

и направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на и обороняется. На Сиверском и Слобожанском направлениях огневому воздействию подверглись районы Нововасильевки и Волковки Сумской области, а также сел Гурьев Казачок, Стрелеча, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

и направлениях огневому воздействию подверглись районы Нововасильевки и Волковки Сумской области, а также сел Гурьев Казачок, Стрелеча, Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестово, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестово, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области.

направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области. На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавни на Запорожье.

Херсонщина

На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

В населенных пунктах оккупированной территории Херсонской области захватчики ужесточают режимные меры, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Ответные удары ВСУ

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных беспилотника, тип которых уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.

Что в оккупации

Медицинские учреждения в оккупированных населенных пунктах переполнены ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест.

Мобилизация в РФ

По имеющейся информации, пограничная служба ФСБ РФ от 9 января этого года ввела в действие приказ об ограничениях по выезду за границу граждан, пригодных к военной службе.

Ранее украинские защитники рассказывали о ситуации в Соледаре, который непрерывно атакуют российские захватчики.