Бомбардировщики Ту-95МС выполняли полеты в воздушном пространстве трех областей РФ: Генштаб – о крайних тревогах

В течение недели стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполняли полеты в воздушном пространстве трех областей России: Саратовской, Самарской и Оренбургских областей, а также в воздушном пространстве восточной части РФ и акватории Баренцева моря.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время онлайн-брифинга 1 декабря.

"Для отработки вопросов по дозаправке горючим в воздухе привлекались экипажи двух самолетов-заправщиков Ил-78 дальней авиации. Военно-транспортная авиация страны-агрессора выполняла задачи по перемещению личного состава, вооружения и военной техники, запасов материально-технических средств на аэродромы", Ростов-на-Дону — Центральный и Таганрог, — отметил Алексей Громов.

Россия атакует Украину с 40 аэродромов

В Воздушных силах сообщили, что Россия запускает ракеты по Украине с 40 аэродромов. Рекчник ведомства считает, чтобы ракетные обстрелы прекратились, Украине необходимо иметь дальнобойное оружие. Речь идет об аэродромах в оккупированном Крыму, Беларуси, а также России. Каждый аэродром может воспринимать определенные типы авиации.

С 10 октября Россия массированно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы таким образом оставить украинцев без тепла и электричества во время сильных морозов.

Почему сложно возобновлять электроснабжение в Николаевской области – Виталий Ким

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