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Буданов сообщил, существует ли риск ядерного удара по Украине из Беларуси

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Буданов сообщил, существует ли риск ядерного удара по Украине из Беларуси

Буданов заявил, что риска для Украины ядерное оружие в Беларуси не несет Фото: Unsplash

Глава Главного управления разведки Минобороны назвал риск "нулевым".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что риска для Украины ядерное оружие в Беларуси не несет.

Об этом шла речь в интервью Буданова Натальи Мосейчук.

"Нулевой. Ну я так думаю, потому что это не ядерное оружие, а средство ядерного сдерживания это первое, что хочу напомнить", — сказал Буданов.

Он назвал ситуацию с ядерным оружием в РБ большой геополитической игрой.

"А какой смысл ставить вообще ядерное оружие в Беларуси, когда они говорят, что это в противовес блоку НАТО ну это, очевидно, в принципе они этого никогда не скрывали. Так какой смысл ставить на передовой линии ядерное оружие, потому что оно точно будет или уничтожено" или восхищенная", — добавил он.

▶️ Смотрите на YouTube-канале ТСН полное интервью.

Между тем, глава Мобороны Алексей Резников не думает, что РФ уже перебросила на территорию Беларуси ядерное оружие. Он заявил, что опрокидывание ядерного оружия в РБ будет серьезным поводом для аншлюса страны.

В то же время в Польше заявили, что Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

Более того, Беларусь готова использовать ядерное оружие, предоставленное близким союзником Россией, в случае внешней “агрессии”.

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Дата публикации
Просмотры
529
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