Денисова: "Мариупольцы, которые не прошли "фильтрацию", содержатся в бесчеловечных условиях"

Денисова: "Мариупольцы, которые не прошли "фильтрацию", содержатся в бесчеловечных условиях"

Мариупольцев и людей из Мариупольского района, не прошедших "фильтрацию", оккупанты содержат в тюрьмах Донецка.

Оккупанты пытают мирных жителей.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Стало известно, что украинцев, не прошедших фильтрацию и признанных "неблагонадежными" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в селе Оленевка Донецкой области или в печально известную тюрьму "Изоляция" в Донецке", — сообщила она .

Оккупанты удерживают людей в бесчеловечных условиях. Колония рассчитана на пребывание 850 человек. По информации Денисовой, в настоящее время оккупанты заключили в тюрьму, по меньшей мере, 3 тысячи человек из Мариуполя и Мариупольского района.

Оккупанты пытают пленных, угрожают казнями и принуждают к сотрудничеству.

"Некоторых пленников через 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Сообщают также о массовых случаях исчезновения людей после допросов", — добавила Денисова.

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Напомним, захватчики выложили в Сеть видео допроса похищенного ими жителя Олешки в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксирована пытка с применением электрического тока.

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