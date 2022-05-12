Денисова: "Мариупольцы, которые не прошли "фильтрацию", содержатся в бесчеловечных условиях"

Мариупольцев и людей из Мариупольского района, не прошедших "фильтрацию", оккупанты содержат в тюрьмах Донецка.
Оккупанты пытают мирных жителей.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Стало известно, что украинцев, не прошедших фильтрацию и признанных "неблагонадежными" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии №52 в селе Оленевка Донецкой области или в печально известную тюрьму "Изоляция" в Донецке", — сообщила она .
Оккупанты удерживают людей в бесчеловечных условиях. Колония рассчитана на пребывание 850 человек. По информации Денисовой, в настоящее время оккупанты заключили в тюрьму, по меньшей мере, 3 тысячи человек из Мариуполя и Мариупольского района.
Оккупанты пытают пленных, угрожают казнями и принуждают к сотрудничеству.
"Некоторых пленников через 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Сообщают также о массовых случаях исчезновения людей после допросов", — добавила Денисова.
Напомним, захватчики выложили в Сеть видео допроса похищенного ими жителя Олешки в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксирована пытка с применением электрического тока.
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