"Энергоатом" уволил работников ЗАЭС, участвовавших в акции "Бессмертный полк"

Госкомпания уволила троих работников за поддержку оккупантов.
НАЭК "Энергоатом" уволила трех работников Запорожской атомной станции, участвовавших в акции "Бессмертный полк", организованной оккупантами.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Трое уже бывших работника ЗАЭС могут осчастливить своим присутствием любое другое учреждение или организацию. Это Киселева Галина, работавшая врачом профилактория Запорожской АЭС, Юрий Власов – работник того же профилактория и Влад Лаврик – начальник отдела коммерческого учета. С атомной станции участников в оккупантами акции "Бессмертный полк" уволены", — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что соответствующие приказы подписал руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
"В компании с бесконечным уважением чтят память всех и каждого, кто героически одерживал победу над нацизмом во время Второй мировой войны. Вряд ли есть в Украине семья, не «обожженная» той войной. Но прежде всего из-за уважения наших предков и памяти о них, Энергоатом считает недопустимым любые совместные мероприятия с теми, кто сегодня убивает украинцев", — подчеркнули в компании.
Напомним, оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара.
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