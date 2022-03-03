ЕС предоставит Украине 1,2 млрд евро помощи

Еще один жест значимой поддержки от ЕС.

Европейский Союз подписал Меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом 3 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Документ подписал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", — поблагодарил Шмыгаль.