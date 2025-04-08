Герой Украины предупредил о возможном обострении на одном из направлений фронта

Герой Украины Виталий Литвин.

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Герой Украины Виталий Литвин заявил, что наибольшая угроза обострения на фронте сейчас — на Купянском направлении.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, кроме Курщины и Покровского направления наиболее критической остается ситуация в районе Купянска - как на севере, так и юге города.

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"Я про оба. Там, конечно, есть водное препятствие, а перейти его очень сложно. Мы одними из последних выходили из Северодонецка, переплывая на БТРе Северский Донец. Но врага мы там уничтожили гораздо больше", - отметил Литвин.

Он пояснил, что если россияне выйдут на рубеж по реке Оскол в районе Купянска, они смогут продвигаться вдоль нее, создавая так называемые огневые мешки, где украинские силы вынуждены будут рисковать под вражеским огнем при доставке боеприпасов и эвакуации раненых.

"Враг делает "мешки", охватывая населенные пункты, а нам в эти "мешки" надо доставлять БК, провизию, людей", - говорит военный.

Отдельную угрозу представляет высокий уровень разведки со стороны РФ, активно применяющей "Суперками", "Орланы", "Ланцеты" и FPV-дроны для выявления и уничтожения украинских переправ.

"Один боеприпас, один обломок - это уничтоженная техника, раненый личный состав и в первую очередь невыполненная боевая задача", - подчеркнул Литвин.

Также он подтвердил, что россияне, вероятно, планируют не только попытку перейти на сторону Купянска, но и спуститься вниз по Осколу и Северскому Донцу в направлении северной Донбасса, с последующей атакой на Краматорскую агломерацию с севера.

"Да, это было бы очень логично", - отметил боец.

"Сейчас, когда возникают огненные "мешки", наши командиры батальонов чаще принимают решение о том, что нужно сохранить личный состав и выйти", - добавил он, подчеркивая серьезность угроз в этом направлении.

Ранее сообщалось, что средний срок жизни оккупанта на Купянском направлении составляет три недели . Это промежуток от того, как его мобилизовали до того, как его утилизировали. Да, каждые три недели происходит массовый штурм.