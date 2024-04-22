ГУР сбило бомбардировщик Ту-22М3, который атаковал Украину: Буданов рассказал интересные детали операции

Это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне, подчеркнул Буданов.

На прошлой неделе украинскую разведку уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что операцию готовили долго.

Об этом глава разведки сообщил в интервью News Украина.

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По его словам, операция заняла до недели, ожидая, когда вражеский самолет выйдет на рубеж запуска.

"Я не хотел бы, честно говоря, раскрывать это все. Могу единственное сказать – самолет был поражен на расстоянии 308 километров, достаточно далеко. Скажем так, плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же, как говорится, прием и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50", – поделился Буданов.

Глава ГУР отметил, что это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне.

"И вполне понятно, что Одессе будет немного легче сейчас, потому что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, которые, пожалуй, больше всего принесли именно разрушениям по городу. Потому что ракета очень быстрая, мощная и особенно никто не мог перехватить. Это еще советская разработка. Но в то же время точность не так уж велика и большее количество, скажем так, гражданских зданий уничтожили именно эти ракеты", — пояснил он.

Потому, по его словам, сейчас российская авиация будет искать новые рубежи.

"Будут применять только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря. Х-22, я надеюсь, больше не увидят", — добавил главный разведчик Украины.

Напомним, ранее Кирилл Буданов сообщил, чем именно был сбит российский Ту-22М3.

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