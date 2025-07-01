ГУР установило россиян, которые причастны к кровавому обстрелу Сум 3 июня

Последствия российского удара по Сумах 3 июня / © Getty Images

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личности российских военных, причастных к ракетному обстрелу Сум 3 июня 2025 года, в результате которого погибли 6 человек.

Об этом сообщило ГУР.

По данным ГУР, артиллерийский удар по городу был осуществлен из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» подразделением 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162), дислоцировавшегося вблизи села Апанасовка Курской области РФ.

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В частности, к обстрелу причастны:

Подполковник Дамир Жафярович Гарнаев — начальник артиллерии 30 мотострелкового полка. Адрес регистрации: РФ, г. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46

Капитан Дмитрий Александрович Волобуев — командир реактивной батареи. Адрес: РФ, г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.

Сержант А.А. Иванов и рядовой С.А. Панченко — командиры расчетов РСЗО БМ-21 «Град» на момент удара.

В результате удара, который произошел в 9:20, в городе зафиксировано по меньшей мере восемь попаданий. Повреждены 16 зданий, в том числе многоквартирные дома, больница, железная дорога. Погибли шесть человек, еще 29 получили ранения. Среди них — трое детей, самому младшему всего три года.

Напомним, мы сообщали, что Россия 3 июня ударила по Сумах кассетными боеприпасами из дальнобойной ракетной системы залпового огня.

Сейчас россияне пытаются обстреливать Сумы из ствольной артиллерии. В частности враг, вероятно, применяет пушки «Гиацинт», чтобы обстреливать областной центр Сумщины.

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