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ГУР установило россиян, которые причастны к кровавому обстрелу Сум 3 июня
В результате российской атаки 3 июня погибли шестеро гражданских, еще 29 были ранены.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило личности российских военных, причастных к ракетному обстрелу Сум 3 июня 2025 года, в результате которого погибли 6 человек.
Об этом сообщило ГУР.
По данным ГУР, артиллерийский удар по городу был осуществлен из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» подразделением 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162), дислоцировавшегося вблизи села Апанасовка Курской области РФ.
В частности, к обстрелу причастны:
Подполковник Дамир Жафярович Гарнаев — начальник артиллерии 30 мотострелкового полка. Адрес регистрации: РФ, г. Пенза, проспект Строителей, 38, кв. 46
Капитан Дмитрий Александрович Волобуев — командир реактивной батареи. Адрес: РФ, г. Самара, ул. Земеца, 28, кв. 9.
Сержант А.А. Иванов и рядовой С.А. Панченко — командиры расчетов РСЗО БМ-21 «Град» на момент удара.
В результате удара, который произошел в 9:20, в городе зафиксировано по меньшей мере восемь попаданий. Повреждены 16 зданий, в том числе многоквартирные дома, больница, железная дорога. Погибли шесть человек, еще 29 получили ранения. Среди них — трое детей, самому младшему всего три года.
Напомним, мы сообщали, что Россия 3 июня ударила по Сумах кассетными боеприпасами из дальнобойной ракетной системы залпового огня.
Сейчас россияне пытаются обстреливать Сумы из ствольной артиллерии. В частности враг, вероятно, применяет пушки «Гиацинт», чтобы обстреливать областной центр Сумщины.