Херсон снова под ударами: россияне обстреливают разные районы города

Происходит массированный обстрел разных районов Херсона.
Поздно вечером, 5 февраля, российские оккупанты снова атаковали Херсон.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"Происходит массированный обстрел разных районов Херсона войсками РФ", – сообщил Мрочко и призвал горожан находиться в укрытиях.
В местных пабликах пишут, что в Херсоне раздаются взрывы. Несмотря на это, по состоянию на 22.20 воздушную тревогу в Херсоне и области еще не объявляли.
Напомним, что днем, 5 февраля, оккупанты с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. Известно о 4 погибших и 1 раненом. Повреждены частные дома, Свято-Успенский собор и музей.
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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки оккупантов на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!