Херсон снова под ударами: россияне обстреливают разные районы города

Поздно вечером, 5 февраля, российские оккупанты снова атаковали Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Происходит массированный обстрел разных районов Херсона войсками РФ", – сообщил Мрочко и призвал горожан находиться в укрытиях.

В местных пабликах пишут, что в Херсоне раздаются взрывы. Несмотря на это, по состоянию на 22.20 воздушную тревогу в Херсоне и области еще не объявляли.

Напомним, что днем, 5 февраля, оккупанты с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. Известно о 4 погибших и 1 раненом. Повреждены частные дома, Свято-Успенский собор и музей.

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