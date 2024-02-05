Херсон знову під ударами: росіяни обстрілюють різні райони міста

Відбувається масований обстріл різних районів Херсона.
Пізно увечері, 5 лютого, російські окупанти знову атакували Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Відбувається масований обстріл різних районів Херсона військами РФ", – повідомив Мрочко і закликав містян перебувати в укриттях.
У місцевих пабліках пишуть, що у Херсоні лунають вибухи. Попри це, станом на 22:20 повітряну тривогу у Херсоні і області ще не оголошували.
Нагадаємо, що вдень, 5 лютого, окупанти з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Відомо про 4 загиблих і 1 пораненого. Пошкоджені приватні будинки, Свято-Успенський собор та музей.
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