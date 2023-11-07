"Путин хочет расширить сферу влияния": глава эстонской разведки рассказал о планах кремлевского диктатора

Антс Кивисельг соглашается с мнением, что для Владимира Путина уничтожение Украины и установление нового мирового порядка – главная цель.

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет установить новую "архитектуру безопасности" в Европе и своей агрессией расширить сферу влияния России.

Об этом рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью "РБК-Украина".

Начальник разведки Эстонии соглашается с мнением, что для российского диктатора уничтожение Украины и установление нового мирового порядка – главная цель.

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"То, что Путин сказал в декабре 2021 года, — это и есть то, чего он действительно хочет (речь, в которой Путин объявил Западу ультиматум и заявил, что опасается, что в Украине поставят оружие НАТО — ред.). Он хочет, чтобы НАТО не расширялось и отошло назад, к 1997 году", — сказал Кивисельг.

Глава эстонской разведки добавил, что ничего не указывает на то, что в Кремле изменили подобные планы.

"Я думаю, он хочет установить новую архитектуру безопасности в Европе. Россия хочет расширить свою сферу влияния, увеличить ее. Россия — большое государство, по их мнению, у меньших государств не должно быть собственной воли, они не должны иметь права говорить, что они хотят", — отметил он.

Кивисельг уточнил, что подобная политика агрессии Кремля направлена против западных ценностей, поэтому демократические страны сопротивляются.

"Нет варианта, при котором мы хотели бы жить как Россия", – подчеркнул Кивисельг.

Напомним, Путин собирается остаться у власти в РФ после выборов 2024 года.

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