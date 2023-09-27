Когда Украина может получить дальнобойные ракеты: в Офисе президента дали ответ

В ближайшее время Украина может получить дальнобойные ракеты. Их могут предоставить союзники.

Об этом в комментарии "24 Канала" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что сейчас продолжаются переговоры.

"Соответствующие переговоры на разных уровнях идут. Они крайне интенсивны. Президент лично занимается этим. Я думаю, что мы все же будем в ближайшее время иметь дальнобойные ракеты — партнерские", — сказал Подоляк.

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Однако советник руководителя ОП подчеркнул, что также не стоит забывать, что Украина имеет эффективное дальнобойное оружие собственного производства. Речь идет не только о дронах, но и о некоторых ракетах.

Этого оружия, как отметил Михаил Подоляк, пока недостаточно. Ведь на этом этапе войны нужно иметь сотни ракет, которые будут заходить вглубь временно оккупированной территории Украины. Все, чтобы поражать враждебную инфраструктуру.

Консервативное мышление союзников

Советник заместителя Офиса президента подчеркнул, что Украине передадут все виды оружия, в частности, дальнобойные ракеты в достаточном количестве. Это происходит медленно из-за того, что никто не ожидал, что украинское государство 19 месяцев будет эффективно воевать в войне с Россией.

Кроме того, Украина не была военным союзником стран Запада по военным технологиям. Раньше ВСУ больше использовали старую советскую технику, а ныне переходят на другие стандарты.

По словам Подоляка, у союзников Украины есть определенное консервативное мышление относительно ответственного использования оружия.

"Консервативное мышление говорит о том, можем ли мы гарантировать, что это оружие не будет использоваться по территории России. Безусловно, мы это гарантируем, ведь мы придерживаемся международных нормативов, конвенций, типа ведения войны. Мы же не Россия", – добавил советник руководителя ОП.

Напомним, 22 сентября стало известно, что президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты впервые предоставят Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что США долго не передавали Украине ракеты ATACMS, поскольку хотели нарастить их производство. Он добавил, что надеется, что уже в ближайшее время Украина сможет получить их.

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