Медведев внезапно поблагодарил Зеленского за его позицию

"Запасной президент России" Дмитрий Медведев внезапно поблагодарил украинского лидера Владимира Зеленского за его отказ от переговоров с Россией.

Об этом он написал на своем телеграм-канале.

Российский чиновник, который, по данным СМИ, злоупотребляет алкоголем, устроил истерику, потому что журнал Time назвал персоной 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины". Медведев призвал российских пропагандистов не отставать от авторитетных западных журналистов и "отметить" украинского лидера.

Маразматик Медведев поблагодарил Зеленского за его позицию по поводу отказа от переговоров с Россией. По мнению "запасного президента" страны-агрессора, таким образом, "Россия сможет доделать свою работу и не придется соглашаться на компромисс".

Зеленский и "дух Украины" стали персоной года по версии журнала Time

Авторитетный журнал Time назвал персоной 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины". Корреспондент издания Саймон Шустер пишет, что успех Зеленского, как лидера военного времени, зависел от того факта, что смелость "заразна". Она распространилась среди политического руководства Украины в первые дни вторжения России, когда все поняли, что президент остается.

Западная пресса не обошла вниманием также и российского диктатора. Известное издание Politico признало Путина "неудачником года". Там считают, что из-за войны войны против Украины Россия стала страной "третьего уровня".

Читайте также: