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Между Белозеркой и Камышанами в Херсонской области заблокирован мост

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Между Белозеркой и Камышанами в Херсонской области заблокирован мост

Проезда между населенными пунктами нет.

Между Белозеркой и Камышанами в Херсонской области сейчас нет проезда: заблокирован мост.

Об этом сообщили в Херсонском горсовете.

"Работники старостата вместе с родственниками организовали доставку молока: женщины, живущие в Белозерке, забирают молоко на ферме и подвозят к мосту. Там руками переносят емкости с молоком в машину, которая везет его комышанцам", — говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что местные жители помогают друг другу. В частности, кто-то выпекает безвозмездно хлеб, кто-то ловит в водоемах рыбу и раздает.

"Люди делятся друг с другом, чем могут: лекарством – хотя бы частичку блистера, треть бутылочки с сиропом, парой подгузников, закатками", — рассказывает староста Камышанского старостинского округа Екатерина Роговая.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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