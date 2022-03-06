Между Белозеркой и Камышанами в Херсонской области заблокирован мост

Между Белозеркой и Камышанами в Херсонской области заблокирован мост

Проезда между населенными пунктами нет.

Между Белозеркой и Камышанами в Херсонской области сейчас нет проезда: заблокирован мост.

Об этом сообщили в Херсонском горсовете.

"Работники старостата вместе с родственниками организовали доставку молока: женщины, живущие в Белозерке, забирают молоко на ферме и подвозят к мосту. Там руками переносят емкости с молоком в машину, которая везет его комышанцам", — говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что местные жители помогают друг другу. В частности, кто-то выпекает безвозмездно хлеб, кто-то ловит в водоемах рыбу и раздает.

"Люди делятся друг с другом, чем могут: лекарством – хотя бы частичку блистера, треть бутылочки с сиропом, парой подгузников, закатками", — рассказывает староста Камышанского старостинского округа Екатерина Роговая.