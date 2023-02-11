"Много вопросов к обороноспособности Румынии": в Defense Express прокомментировали пролет ракет

Румыния отрицает информацию, что во время атаки Украины две российские крылатые ракеты находились в воздушном пространстве страны.

В пятницу, 10 февраля, во время атаки по Украине, две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Это подтвердили официальные лица Украины. Однако власти Румынии отрицают эту информацию.

Главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "24 каналу" проанализировал реакцию Румынии.

Так, по его словам, в случаях, когда идет ракетная атака, государство должно на 100% обеспечить свою защиту. Даже если это – страна-член НАТО. Румыния для сопровождения и перехвата этих ракет, якобы не пересекавших воздушное пространство, направила самолеты МиГ-21. Это истребитель, отвечающий уровню 1960-х – 70 лет.

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Хотя эти самолеты были серьезно модернизированы, Румыния собиралась списать их еще весной прошлого года из-за ненадежности и аварийности. Но за неимением F-16 там решили продлить срок эксплуатации еще на год.

"И здесь вопрос. Почему для сопровождения такой крылатой ракеты, которая даже может быть с ядерным зарядом... На ней же не написано, куда она летит — в Украину или куда-нибудь, потому что началась третья мировая. А Румыния посылает для перехвата устаревшие борта. Много вопросов по обороноспособности Румынии в целом", — пояснил Катков.

Катков также отмечает, что если не будет никакой реакции НАТО, россияне начнут использовать пространство этой страны.

"Когда использовали пространство Молдовы – никакой адекватной реакции не последовало. И это теперь привычная ситуация. Так же может быть с Румынией", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, адекватно было бы ввести бесполетную зону на Молдову или распространить там зону воздушного патруля НАТО. Следовало бы создать определенные бесполитные зоны в черноморском регионе с целью защиты Альянса.

Российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

10 февраля, во время атаки по Украине, две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

В Минобороны Молдовы подтвердили, что российская ракета была в их воздушном пространстве. Российский посол в Кишиневе был вызван в МИД Молдовы.

Однако Министерство обороны Румынии не подтвердило пролет российской ракеты над территорией страны.

В НАТО отказались комментировать информацию, ссылаясь на официальное заявление оборонного ведомства Румынии.

США убеждают, что не видят признаков, указывающих на прямые угрозы военного характера для Румынии и Молдовы.

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