"Багато питань щодо обороноздатності Румунії": у Defense Express прокоментували проліт ракет

Румунія заперечує інформацію, що під час атаки України дві російські крилаті ракети були у повітряному просторі країни.

У п'ятницю, 10 лютого під час атаки по Україні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Це підтвердили офіційні особи України. Однак влада Румунії заперечує цю інформацію.

Головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі "24 каналу" проаналізував реакцію Румунії.

Так, за його словами, у випадках, коли йде ракетна атака, держава має на 100% забезпечити власний захист. Навіть якщо це – країна-член НАТО. Натомість Румунія для супроводження та перехоплення цих ракет, які нібито не перетинали повітряний простір, направила літаки МіГ-21. Це винищувач, який відповідає рівню 1960-х – 70 років.

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Хоча ці літаки були серйозно модернізовані, Румунія збиралася списати їх ще навесні минулого року через ненадійність та аварійність. Та через брак F-16 там вирішили продовжити термін експлуатації ще на рік.

"І тут питання. Чому для супроводження такої крилатої ракети, яка навіть може бути з ядерним зарядом… На ній же не написано, куди вона летить – чи до України, чи куди-небудь, бо почалася третя світова. А Румунія посилає для перехоплення застарілі борти. Багато питань щодо обороноздатності Румунії в цілому", - пояснив Катков.

Катков також наголошує, що якщо не буде жодної реакції НАТО, то росіяни почнуть використовувати простір цієї країни.

"Коли використовували простір Молдови – ніякої адекватної реакції не було. І це тепер звична ситуація. Так само може бути з Румунією", – наголосив експерт..

На його думку, адекватно було б запровадити безполітну зону на Молдову чи поширити там зону повітряного патруля НАТО. Також вартувало б створити певні безполітні зони у чорноморському регіоні з метою захисту Альянсу.

Російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії

10 лютого, під час атаки по Україні, дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Російського посла у Кишиневі викликали до МЗС Молдови.

Однак Міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією країни.

В НАТО відмовилися коментувати інформацію, посилаючись на офіційну заяву оборонного відомства Румунії.

США переконують, що не бачить ознак, які вказували б на прямі загрози військового характеру для Румунії й Молдови.

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