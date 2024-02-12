Мобилизация в Украине: когда закон примут – в Раде ответили

Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") рассказал, что законопроект №10449 об усилении мобилизации, вероятно, будет проголосован Верховной Радой Украины до конца февраля, он будет подписан в начале марта и через месяц вступит в действие – в начале апреля.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Так, до 21 февраля народные депутаты будут подавать поправки к законопроекут. По словам нардепа, большое количество поправок в законопроект может замедлить процесс его рассмотрения.

"Я уверен что их (правок – ред.) будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка – это две минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на две минуты – это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", — объяснил Железняк.

Как рассказал народный депутат Украины Дмитрий Наталуха (фракция "Слуга народа"), продолжаются дискуссии об идеи бронирования работников предприятий за деньги.

"Этот подход позволяет в каком-то смысле планировать поддержку Вооруженных сил Украины, несмотря на внешний фактор, то есть несмотря на то, какой будет президент США, с каким настроением сегодня проснется премьер министр Венгрии. Если предоставить украинскому бизнесу возможность увеличить добровольно размер военного сбора в обмен на сохранение критического работника на своей должности, мы говорим о возможности аккумулировать за год от 200 до 500 миллиардов гривен", — сказал он.

Однако он отметил, что пока такой подход еще только нарабатывается.

Напомним, 12 февраля президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней.

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