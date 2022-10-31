Может ли Украина ударить по Москве беспилотниками: оптимистический прогноз военного эксперта

По словам Федорова, 40-50 килограммов взрывчатки технически могут быть доставлены беспилотником на достаточно большое расстояние.

Самые простые беспилотники, даже такие как иранские Shahed 136, могут преодолеть 1000 километров и долететь до Москвы.

Об этом заявил военный эксперт Юрий Федоров во время беседы с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгином.

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По его словам, у Украины есть потенциал для производства собственных беспилотников. Он не исключает, что атаку по российским кораблям в Севастопольской бухте совершили именно беспилотники украинского производства.

"Самая сложная вещь в беспилотнике – это система наведения. В Харькове есть очень хороший центр разработки систем наведения, который практически обеспечивал все советские ракеты этими системами наведения. Там сохранилась технология, сохранился интеллектуальный потенциал, то есть люди, умеющие все это делать, всем этим заниматься. Что касается системы наведения, то потенциал разработки и создания блоков управления в Украине есть. В Украине есть очень хорошие авиаконструкторы", — говорит эксперт.

По его словам, 40-50 килограмм взрывчатки технически могут быть доставлены беспилотником на достаточно большое расстояние.

"Беспилотники, даже примитивные Shahed 136, в тактико-технических данных которых указаны от 1000 до 1500 километров. Поэтому долететь до Москвы вполне может", – объяснил Федоров.

Эксперт уверен, что в Москве забыли ветхозаветные принципы: "Глаз за око, зуб за зуб".

"Если по Севастополю ударили, то почему по Москве не ударить. Долететь – долетит. Указать, куда именно – дело не сложное даже для любителей. А сделают это или не сделают – это другой вопрос. Но могут", – подытожил он.

"Хлопок" в Севастополе

Напомним, в Севастопольской бухте были поражены по меньшей мере 3 российских корабля. На видео попала атака на корабле "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорьевич" и тральщик "Иван Голубец".

Оккупационные "власти" заявили об "атаке беспилотников".

В Офисе президента пошутили над оккупантами и призвали их не паниковать, но причастность Украины к "хлопку" не подтвердили.

После этого МИД России объявил, что Россия приостанавливает свое участие в зерновом соглашении.

Позднее в британской разведке сообщили, что Россия перевела все свои подлодки из Крыма в Краснодарский край. Захватчики боятся, что Украина нанесет удары по ним.