На юге освобождено 12 населенных пунктов: Сырский сообщил об успехах ВСУ

Александр Сырский / © Александр Сырский

На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны Украины продолжаются с января. В ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя — в Запорожской.

Об этом сообщил главком Александр Сырский.

По его словам, на Александровском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Терново, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Согласия. В течение прошлой недели на направлении зафиксировано всего 64 атаки врага.

Сырский напомнил, что россияне пытаются создать так называемую буферную зону на Днепропетровщине.

«Вместо этого Силы обороны Украины последовательно и устойчиво проводят активную оборону, наносят оккупантам ощутимое огненное поражение, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику», — заверил он.

Ранее сообщалось, что продвижение российских войск на фронте с начала года резко замедлилось, и украинские силы продолжают перехватывать инициативу по разным направлениям.

По данным аналитиков, в марте российские силы смогли захватить всего 23 кв км территории, являющейся резким падением по сравнению с предыдущими месяцами: в январе РФ продвинулась на 319 кв км, а в феврале — на 123 кв км.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на плохо обученную и недостаточно оснащенную пехоту для достижения успехов. Россияне также перешли к тактике инфильтрации для достижения успехов по всему фронту, но в последнее время испытывают трудности с закреплением на новых позициях, что частично позволило Украине провести контрнаступление на юге Украины в феврале 2026 года.