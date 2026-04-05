Ударил ножом и выбросил из окна: в Кривом Роге жестоко убита женщина

Полиция на месте происшествия

В субботу, 4 апреля, в Кривом Роге во дворе одного из многоэтажных домов обнаружили мертвую женщину, на теле которой были ножевые ранения.

Об этом сообщили журналисты издания «Свои. Кривой Рог», которые побывали на месте происшествия.

По информации источников в полиции, причиной смерти женщины стало убийство.

Предварительно установлено, что она была в гостях у 21-летнего парня.

Когда он увидел, что гостья что-то ищет в его кошельке, несколько раз ударил ее ножом и выбросил из окна. От полученных травм женщина погибла.

Издание сообщает, что подозреваемого в убийстве задержали, он находится под стражей. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.

Официально об этом случае в полиции Днепропетровской области не сообщали.

Напомним, на Черниговщине произошла трагедия, которая шокировала всю страну: банда расстреляла семью из Киева - 31-летнего мужчину, его 28-летнюю жену и их 4-летнего сына Богдана. Судебная волокита длилась два года.