Банда убила 4-летнего Богданчика и его родителей: новые подробности резонансного дела с Черниговщины

Семья, которую расстреляли на Черниговщине

На Черниговщине произошла трагедия, которая шокировала всю страну: банда расстреляла семью из Киева — 31-летнего мужчину, его 28-летнюю жену и их 4-летнего сына Богдана. Судебная волокита длилась два года. Все это время главарь банды, бывший военный Святослав Гончаров, менял показания и пытался отвести следствие от себя. Однако суд принял окончательное решение — пожизненное заключение для всех трех участников преступления.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Что известно о суде над подозреваемыми

В зале Киевского апелляционного суда состоялось финальное заседание. На скамье подсудимых — Святослав Гончаров (организатор и исполнитель), Алена Ярмола и Александр Черниченко. Последние помогали скрывать тела погибших. Адвокаты пытались убедить судей отправить дело на пересмотр, оспаривая приговор первой инстанции — пожизненное заключение.

Главарь Святослав Гончаров под псевдонимом «Князь» озвучил в суде очередную версию. Он утверждает, что как бывший служащий ГУР, владеющий оружием, не мог так «оплошать»:

«Стреляли в автомобиль с семи метров, есть план схема места где находилось, выстрел осуществлялся с дистанции 7 метров до автомобиля из которых только 5 попаданий в тела», — уверял Гончаров.

Прокуроры же доказали: банда не собиралась останавливаться. Убийства транзитных водителей должны были стать «на поток».

«Гончаров, имея полное высшее военное образование офицерское звание и боевой опыт также навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, имея такое незаконное оружие и взрывчатые вещества из корыстных побуждений принял решение совершать особо тяжкие преступления — совершать нападения на владельцев транспортных средств, которые будут двигаться по автодороге вблизи села Хлопянка», — говорится в материалах дела.

Расстрел семьи за 6 тысяч долларов

14 мая 2023 года семья Череванов — Николай, Виктория и маленький Богдан поехали из Киева на Черниговщину покупать машину. На сделку их выманил именно «Князь». Череванов расстреляли прямо в автомобиле в лесополосе возле села Садовое. Машину подожгли, тела закопали, а у главы семьи забрали 6 тысяч долларов.

Полиция нашла место преступления за сутки:

Скандал: убийца-блогер в СИЗО

Пока длился суд, волонтер Ирина Тарасюк случайно наткнулась в TikTok на странного «военного волонтера», который под псевдонимом «Князь» каждую ночь устраивал батлы и собирал деньги, находясь в камере.

Ирина Тарасюк: «По его словам, он зарабатывает в Тик-Токе за один этер, за одну прямую трансляцию, в батлах от 600 долларов до 1000 долларов».

В сети сохранились записи разговоров, где он обсуждал политику с россиянами и даже предлагал «выкупить» кого-то из ТЦК.

Когда корреспондент ТСН спросил Гончарова о трансляции прямо в суде, тот сначала все отрицал.

Однако в Министерстве юстиции подтвердили: во время обысков у «Князя» в камере изъяли мобильный телефон и даже Wi-Fi роутер.

Окончательный приговор

Решение Черниговского суда осталось без изменений: пожизненное для всех троих. Родственники погибших говорят — легче не стало.

«Это точка, но может, если их уже пожизненно посадят… На душе будет легче. Так легче не будет, детей нам никто не вернет. С этим горем мы живем каждый день. Богданчик, внук. Каждую минуту, каждую секунду вспоминаешь… Он хотел учиться, он хотел в школу сильно, но не получилось», — говорит родственница жертв.

