Россияне бросились форсировать реку наодном из направлений: в ВСУ объяснили, есть ли угроза

Российская армия. / © Associated Press

Войска агрессорки России пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Впрочем, действия оккупантов не оказывают существенного влияния на ситуацию.

Об этом сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии «Укринформ».

«О Жеребце — да, попытки ее пересечь есть, но пока это не имеет существенного влияния», — подчеркнул он.

По словам Трегубова, подобные действия захватчики совершали и раньше, но без значительного результата.

«Сейчас там гораздо более плотная насыщенность БпЛА», — добавил Трегубов.

Как сообщалось, в течение марта 2026-го РФ не совершила ни одного прорыва на фронте за месяц. В прошлом месяце украинские военные отразили 9 кв. км территории, а продвижение россиян замедлилось по всей линии столкновения.

В то же время, издание Bloomberg пишет о том, что наступление России затормозило. Хотя российская армия ведет активные наступательные действия почти на всем фронте, но результаты их атак оказались скромными, а потери высокими. Украина вытесняет российские войска из Купянска.