"Мы не такси": полиция отказала в помощи ветерану со сломанным протезом

Нацполиция / © npu.gov.ua

Ветерану войны, у которого поздно вечером на улице сломался протез, в полиции отказали в помощи, заявив, что это «не такси».

Об этом случае рассказал на своей странице в Facebook украинский оператор и режиссер Ярослав Грубич, который потерял руку на войне.

По его словам, этот случай произошел в середине марта с военнослужащим, у которого ампутация руки, протез на ноге, а на другой руке только два пальца.

«Одна нога — единственная полностью целая», — подчеркнул Ярослав Грубич

Когда ветеран возвращался из магазина домой, на протезе сломался куксоприемник. После падения он не мог встать. Никто из прохожих помощи не оказал, до начала комендантского часа оставались считанные минуты, что затрудняло вызов такси.

В конце концов мужчина обратился за помощью в полицию, но в ответ услышал: «Мы не такси».

«Это не о такси. Это о человечности. Это о том, что ветеран, который отдал часть себя за страну, не может рассчитывать на элементарную помощь в критический момент», — прокомментировал ситуацию Ярослав Грубич, который тоже является военным ветераном.

Он напомнил, что мы живем в военное время, когда от полиции должно быть больше отзывчивости.

«Полиция — это не только о штрафах, протоколах и „мы не обязаны“. Полиция — это в первую очередь о помощи. Потому что если не они — то кто? Мне стыдно за такие истории», — подытожил он.

Напомним, ранее в Днепре ветеран войны с инвалидностью заявил о незаконном задержании и избиении представителями ТЦК.