Наступление вдоль всего фронта ведут враги, в прифронтовых деревнях стоит запах пороха

Украинцы не дают врагу продвигаться вглубь.

Российские авиация, артиллерия и танки продолжают наносить массированные удары от северо-востока на Харьковщине и вплоть до Николаевщины. В Луганской области вражеская пехота, при поддержке бронетехники, попыталась еще раз штурмовать Рубежное и Попасную. В близлежащих селах от прямых попаданий вражеских снарядов как карточные начали складываться жилые дома.

Об этом говорится в ТСН.

Была ночь адского, массированного вражеского огня. Российские снаряды сотнями взрывались на позициях украинских военных и крушили дома гражданских жителей всей прифронтовой Украины.

Под прикрытием артиллерии с авиацией, в Луганской области оккупанты попытались штурмовать Рубежное и Попасную. Над Северодонецком, светлым временем в небо вздымались тучи черного дыма. Вражеские вертолеты с дистанции, без разбора расстреливали все на своем пути. Именно накануне, говорит Алексей, прилетело и в его дом, недалеко от Попасной. «Тихо-тихо было, а потом под вечер, раз прилетело и все. Я в погребе уже», – говорит мужчина.

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В погребах, местные жители теперь, не только прячутся от бомбежек, они живут под землей. На улицу подышать и оглянуться, люди выходят на считанные минуты. И только когда хоть немного затихает канонада.

Первые вражеские снаряды прилетели в деревню, именно когда россияне принялись штурмовать Попасную. Нине, прямо на улицах райцентра – перманентно вспыхивают уличные бои. Средигород, до основания разрушен. Добраться туда, или выехать оттуда, очень сложно.

Дорога на Попасную, физически существует, но как только начинается новая волна вражеского артиллерийского нашествия, этот путь мгновенно превращается в смертельно опасный маршрут. Кто может уезжать, преимущественно в обратном направлении.

Мощная артиллерийская канонада, говорят местные, не прекращается уже четвертые сутки. В воздухе стоит очень стойкий и едкий запах пороха. Тот запах, говорят местные, не исчезает всю последнюю неделю. Но он не только из-за вражеских атак. Украинская артиллерия, не устает отгружать оккупантам сокрушительные порции успокаивающего. Именно благодаря ювелирной работе наших бойцам и устойчивости пехотинцев — все многочисленные попытки рашистов завладеть Попасной, до сих пор успеха не имели.

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