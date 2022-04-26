Невыполнимая мечта: секретарь Совбеза РФ заявил "о распаде Украины на несколько государств"

Невыполнимая мечта: секретарь Совбеза РФ заявил "о распаде Украины на несколько государств"

Секретарь Совета безопасности РФ утверждает, что американцы, желая подавить Россию, якобы решили создать в Украине "антипод" РФ, "пытаясь разделить по сути единый народ".

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что результатом политики Киева и Запада может стать "лишь распад Украины на несколько государств".

Об этом он заявил в интервью пропагандистским СМИ РФ.

"Если что-то сегодня и объединяет живущие в Украине народы, то только страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому результатом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать лишь распад Украины на несколько государств", — сказал он.

По словам приспешника Путина, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему российскому.

Патрушев добавил, что "США пытались вынудить Россию отказаться от суверенитета, самосознания, культуры и независимой политики, но согласиться с таким подходом страна не имеет права".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Путин объявил о планах демилитаризации и денацифицировать Украину.

Сразу после обращения Путина по всем крупным городам Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Напомним, Секретарь Совбеза РФ Патрушев цинично лжет всему миру, что Россия не бомбит украинские города.

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