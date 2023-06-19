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"Никчемная пародия": эксперт объяснил, почему Путин копирует Зеленского

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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"Никчемная пародия": эксперт объяснил, почему Путин копирует Зеленского

Владимир Путин/Сергеи Гунейев, Спутник, Кремлин Pool Photo via AP

Кремлевский диктатор бессмысленно подражает украинскому лидеру.

Президент РФ Владимир Путин копирует президента Украины Владимира Зеленского. Его угрозы создания санитарной зоны на оккупированных территориях нашего государства — это симметричный ответ на заявления киевских чиновников о том, что нужно создать демилитаризованную зону на территории России, чтобы с нее не обстреливалась Украина.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Freedom военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По его словам, Путин копирует все то, что делает президент Украины Владимир Зеленский: “Когда я слышу что-то о санитарной зоне, мне кажется, что санитары должны дать ответ на этот вопрос. Какая санитарная зона, о чем мы говорим? Если без шуток, то Путин копирует все, что делает Киев или отдельные киевские чиновники”.

Эксперт провел следующую аналогию: “Самый яркий пример – когда президент Зеленский в первые дни войны сел поговорить с иностранными журналистами и сам взял стул. Несколько дней назад Путин на встрече с ветеранами-инвалидами войны, кафиров также брал тяжелый стул и сам его тянул. Такое впечатление, что он пытался делать косплей”.

Иван Ступак добавил, что такая же история была и с волонтерами. Это они тоже пытались скопировать из украинского опыта.

Военный аналитик отметил, что санитарная зона, это симметричный ответ на заявления украинских чиновников о том, что нужно создать демилитаризованную зону на территории РФ, чтобы с нее не обстреливалась Украина.

Эксперт подчеркнул, что на самом деле Россия страшна своей импровизацией: “Планы у них были на первые 72 минуты, как рассказывала Скабеева — в 8 утра подъем, захват Киева, в 21 салют, парад на Крещатике и отбой. После этого плана у них не было, все остальное – импровизация”.

Иван Ступак обратил внимание на то, как изменились планы россиян о том, что они будут угрожать Варшаве: “Потом все сошлось к Бахмуту и Марьинке. Теперь они вынуждены – да, медленно, не быстро, – но откатываются в противоположном направлении от Киева”.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин ответил, будет ли российская армия снова наступать на Киев.

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Дата публикации
Просмотры
1227
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