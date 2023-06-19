"Никчемная пародия": эксперт объяснил, почему Путин копирует Зеленского

Президент РФ Владимир Путин копирует президента Украины Владимира Зеленского. Его угрозы создания санитарной зоны на оккупированных территориях нашего государства — это симметричный ответ на заявления киевских чиновников о том, что нужно создать демилитаризованную зону на территории России, чтобы с нее не обстреливалась Украина.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Freedom военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По его словам, Путин копирует все то, что делает президент Украины Владимир Зеленский: “Когда я слышу что-то о санитарной зоне, мне кажется, что санитары должны дать ответ на этот вопрос. Какая санитарная зона, о чем мы говорим? Если без шуток, то Путин копирует все, что делает Киев или отдельные киевские чиновники”.

Эксперт провел следующую аналогию: “Самый яркий пример – когда президент Зеленский в первые дни войны сел поговорить с иностранными журналистами и сам взял стул. Несколько дней назад Путин на встрече с ветеранами-инвалидами войны, кафиров также брал тяжелый стул и сам его тянул. Такое впечатление, что он пытался делать косплей”.

Иван Ступак добавил, что такая же история была и с волонтерами. Это они тоже пытались скопировать из украинского опыта.

Военный аналитик отметил, что санитарная зона, это симметричный ответ на заявления украинских чиновников о том, что нужно создать демилитаризованную зону на территории РФ, чтобы с нее не обстреливалась Украина.

Эксперт подчеркнул, что на самом деле Россия страшна своей импровизацией: “Планы у них были на первые 72 минуты, как рассказывала Скабеева — в 8 утра подъем, захват Киева, в 21 салют, парад на Крещатике и отбой. После этого плана у них не было, все остальное – импровизация”.

Иван Ступак обратил внимание на то, как изменились планы россиян о том, что они будут угрожать Варшаве: “Потом все сошлось к Бахмуту и Марьинке. Теперь они вынуждены – да, медленно, не быстро, – но откатываются в противоположном направлении от Киева”.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин ответил, будет ли российская армия снова наступать на Киев.

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