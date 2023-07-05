Новости с фронта: ВСУ наступают и имеют успех в районе Клищиевки

Украинские войска севернее и южнее Бахмута выбивают врага из ранее захваченных рубежей.

ВСУ 5 июля ведут наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях и имеют успех в районе села Клищиевка Бахмутского района.

Об этом представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал во время прямого включения с Military Media Center в эфире телемарафона.

Ситуация на Бахмутском направлении

В частности, он сообщил, как разворачиваются наступательные действия украинских войск на Бахмутском направлении.

"Севернее и южнее города Бахмут (ВСУ – ред.) продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – рассказал спикер Генштаба.

В то же время российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применяют резервы, неся огромные потери.

Ковалев отметил, что продолжаются тяжелые бои.

Ситуация по другим направлениям фронта

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях", – добавил он.

В то же время, украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы закрепляются там на достигнутых рубежах.

"(ВСУ – ред.) наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – добавил спикер Генштаба.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что ВСУ ведут наступательные действия по нескольким направлениям, и им удалось закрепиться на новых позициях вблизи Бахмута.

Что еще происходит на фронтах

Накануне сообщалось, что Силы обороны Украины продвигаются на Таврическом направлении, где выбили врага с ряда позиций. Российские захватчики потеряли там около трех рот и 36 единиц техники.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр информировала о продвижении ВСУ по южному флангу вокруг Бахмута.

Заметим, что российские войска активно используют химическое оружие на Бахмутском направлении: речь идет о химическом элементе люизите.

На Запорожском направлении для противодействия украинским силам оккупанты вынуждены задействовать свои резервы, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. В то же время, по его словам, ВСУ на Запорожье используют ограниченный функционал, а не основные ударные силы.

Утром 5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои и за сутки произошло 40 боевых столкновений.

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