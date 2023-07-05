Новини з фронту: ЗСУ наступають і мають успіх у районі Кліщіївки

Українські війська північніше та південніше від Бахмута вибивають ворога із раніше захоплених рубежів.

ЗСУ 5 липня ведуть наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках і мають успіх у районі села Клищіївка Бахмутського району.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів під час прямого включення з Military Media Center у ефірі телемарафону.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Зокрема, він повідомив, як розгортаються наступальні дії українських військ на Бахмутському напрямку.

"Північніше та південніше міста Бахмут (ЗСУ – ред.) продовжують чинити тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – розповів речник Генштабу.

Водночас російські окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви, зазнаючи величезних втрат.

Ковальов зазначив, що тривають важкі бої.

Ситуація на інших напрямках фронту

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках", – додав він.

Водночас українські захисники продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бійці закріплюються там на досягнутих рубежах.

"(ЗСУ – ред.) завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – додав речник Генштабу.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що ЗСУ ведуть наступальні дії на кількох напрямках, і їм вдалося закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута.

Що ще відбувається на фронтах

Напередодні повідомлялося, що Сили оборони України мають просування на Таврійському напрямку, де вибили ворога із низки позицій. Російські загарбники втратили там близько трьох рот і 36 одиниць техніки.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр інформувала про просування ЗСУ по південному флангу довкола Бахмута.

Зауважимо, що російські війська активно використовують хімічну зброю на Бахмутському напрямку: йдеться про хімічний елемент люїзит.

На Запорізькому напрямку для протидії українським силам окупанти змушені задіяти свої резерви, повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Водночас, за його словами, ЗСУ на Запоріжжі використовують обмежений функціонал, а не основні ударні сили.

Вранці 5 липня у Генштабі ЗСУ поінформували, що російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої і за добу відбулось 40 бойових зіткнень.

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