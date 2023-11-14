"Очень мощная вещь": Игнат рассказал, как дополнительные IRIS-Т усилят ПВО

Германия до конца года отправит Украине еще две системы IRIS-Т – это чрезвычайно мощная вещь, которая усилит украинскую противовоздушную оборону зимой.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Дополнительные системы IRIS-Т до конца года будут поставлены. И это достаточно хорошая для нас информация. IRIS-Т – новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении и которые Германия производит для Украины", — сказал Игнат.

Он также отметил, что, несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они являются полноценными и очень мощными комплексами.

"То есть два подразделения с радаром, командным пунктом и пусковыми установками, которые идут в составе зенитно-ракетного подразделения. Как говорят на Западе – батарея, а у нас – дивизион. И это, собственно, такие два подразделения усилят то или иное направление. Это чрезвычайно мощная вещь", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, Германия изготовит для Украины 100 тысяч боеприпасов к минометам – когда начнутся поставки ВСУ.

Читайте также: