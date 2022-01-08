Оккупанты пять раз нарушили режим "тишины": ранен военный

Один раз боевики применили запрещенное вооружение.
С начала нынешних суток, 8 января, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений "тишины": один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил.
В сторону Песков вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов калибра 82 мм и противотанковых станковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского кафиры вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17. В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил получил ранения. Бойца госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", — подчеркнули в штабе ООС.
Американские СМИ опубликовали карту, на которой показало расположение войск государства агрессора – России вдоль границы с Украиной. По данным The New York Times, российские войска окружают Украину с трех сторон, угрожают эскалацией конфликта с Украиной и могут открыть новый фронт.
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