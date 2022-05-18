Оккупанты пытались прорваться в районе Авдеевки — глава Донецкой ОВА

Российские оккупанты пытались прорваться в районе Авдеевки, но подразделения ВСУ удерживают позиции.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга.

"Направление Донецкое – это Авдеевка. Сегодня также были попытки прорыва. Наши Вооруженные силы держат позиции... Мы их как уничтожали, так и будем продолжать защищать свою землю до того момента, пока мы не будем настолько способны, чтобы гнать врага и уничтожать за счет контратак", — подчеркнул Кириленко и добавил, что у врага много техники и живой силы.

Также, по его словам, уже около трех недель бои ведутся на Лиманском направлении, а сам Лиман контролируют украинские силы. Вся линия фронта находится под постоянными обстрелами день и ночь. Речь идет о Марьинке, Красногоровке, Угледаре, Авдеевке, Торецке и Большой Новоселке. За минувшие сутки от обстрелов пострадали также Бахмут, Константиновка и Соледар, добавил глава области

Кроме того, Кириленко убежден, что врагу не удастся подойти и окружить Краматорск, Славянск или другие города.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 84-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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