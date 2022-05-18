Окупанти намагалися прорватися в районі Авдіївки - голова Донецької ОВА

Російські окупанти намагалися прорватися в районі Авдіївки, але підрозділи ЗСУ тримають позиції.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу.

"Напрямок Донецький - це Авдіївка. Сьогодні також були спроби прориву. Наші Збройні сили тримають позиції... Ми їх як нищили, так і будемо продовжувати захищати свою землю до того моменту, поки ми не будемо настільки спроможні, щоб гнати ворога і нищити за рахунок контратак", - наголосив Кириленко та додав, що ворог має багато техніки і живої сили.

Також, за його словами, вже близько трьох тижнів бої точаться на Лиманському напрямку, а сам Лиман контролюють українські сили. Уся лінія фронту перебуває під постійними обстрілами вдень і вночі. Йдеться про Мар'їнку, Красногорівку, Вугледар, Авдіївку, Торецьк і Велику Новосілку. Минулої доби обстрілів зазнали також Бахмут, Костянтинівка та Соледар, додав очільник області

Крім того, Кириленко висловив переконання, що ворогу не вдасться підійти та оточити Краматорськ, Слов'янськ або інші міста.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 84-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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